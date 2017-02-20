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Россиянке грозит штраф в 100 тыс. бат за кормление рыб на острове Рача-Яй

Туристка из России была задержана в бухте Плаб-Пла сотрудниками пхукетского офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) около полудня воскресенья, 19 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2017 15:23:38

Сотрудники DMCR застали 53-летнюю Ольгу Смирнову за кормлением рыб. С помощью переводчика официальные лица проинформировали россиянку, что она нарушила один из законов об охране окружающей среды, а также продемонстрировали ей копию плаката с правилами поведения на коралловых рифах острова Рача-Яй. Один из пунктов в списке этих правил – запрет на кормление рыб и других представителей морской фауны.

Россиянка была доставлена в полицейский участок Чалонга, где она в настоящий момент ожидает суда. По словам лейтенант полиции Саккарина Сагджарона, вердикт по делу Смирновой будет вынесен завтра, 21 февраля. Максимальное наказание по вменяемой Смирновой статье – до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат.

По предыдущему аналогичному делу, рассматривавшемуся в конце января, штраф был назначен в максимальном размере. Турист из Китая, поймавший на Рача-Яй двух коралловых рыбок, был вынужден заплатить 100 тыс. бат.

Напомним, в январе этого года, официальные лица установили на Рача-Яй таблички, предупреждающие гостей острова об ответственности за нарушение правил поведения. Знаки установлены в трех бухтах, популярных у туристов из-за рубежа. Информация доступна на трех языках: тайском, китайском и английском. Основных правил – четыре.

1. Запрещено ставить лодки на якорь на коралловых рифах.

2. Запрещено ходить по кораллам.

3. Запрещено кормить рыб, собирать кораллы и ловить представителей морской фауны.

4. Запрещено оставлять мусор на острове и в его акватории.

Комментируя наказание, назначенное упомянутому выше туристу из Китая, директор пхукетского офиса DMCR Сучат Раттанаруангсри заявил, что его сотрудники намерены «пристально следить за тем, что происходит на Рача-Яй».

Одновременно господин Раттанаруангсри отметил, что зачастую гиды просто не объясняют туристам, что можно делать на экскурсиях, а что нет. 

О том, почему был ужесточен контроль за поведением туристов на острове Рача-Яй, читайте здесь.

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