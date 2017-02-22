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Россиянка, задержанная за кормление рыбок, вышла под залог

Туристка из России Ольга Смирнова, задержанная за кормление рыбок в природоохранной зоне, вышла под залог в размере 100 тыс. бат и ожидает следующего судебного слушания по своему делу, подтвердило посольство РФ в Таиланде.

Новости Пхукета

22 Февраля 2017 14:40:21

Ольга Смирнова была задержана на острове Рача-Яй в воскресенье, 19 февраля. Фото: DMCR
Ольга Смирнова была задержана на острове Рача-Яй в воскресенье, 19 февраля. Фото: DMCR

«Следующее судебное заседание назначено через две недели [отсчет от 21 февраля]. На это время ей запрещено покидать территорию королевства», – цитирует ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова. До внесения залога россиянке пришлось две ночи провести в камере.

Максимальное наказание по вменяемой Смирновой статье – до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат. По предыдущему аналогичному делу, рассматривавшемуся в конце января, штраф был назначен в максимальном размере. Турист из Китая, поймавший на Рача-Яй двух коралловых рыбок, был вынужден заплатить 100 тыс.

Комментируя тот случай, директор пхукетского офиса DMCR Сучат Раттанаруангсри заявил, что власти намерены жестко контролировать соблюдение туристами правил посещения Рача-Яй, одновременно посетовав на то, что зачастую гиды не объясняют туристам, что можно делать на экскурсиях, а что нет.

Когда дискуссия об экологии Рача-Яй только начиналась, представители DMCR и экологические активисты отмечали, что на гидах лежит не меньшая ответственность за разрушение экосистемы кораллового рифа, чем на туристах. Однако о каких-либо мерах в отношении гидов, сопровождавших россиянку и китайца, пока не сообщалось.

Подробнее о задержании Ольги Смирновой читайте здесь.

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