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Россиянка задержана при попытке ввезти в Таиланд партию кокаина

В желудке гражданки России, прилетевшей в Бангкок из Бразилии, было обнаружено более 50 герметичных капсул с кокаином.

Новости Пхукета

24 Января 2017 12:54:09

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Посольство России в Таиланде подтвердило агентству ТАСС задержание в аэропорту Suvarnabhumi гражданки России с партией наркотиков. По словам заведующего консульским отделом посольства Владимира Соснова, россиянка была задержана правоохранительными органами еще 17 января.

«В желудке девушки обнаружены капсулы, в которых был спрятан кокаин в размере 650 грамм», – приводит агентство слова своего собеседника.

К настоящему моменту задержанной уже официально предъявлены обвинения. Дело находится на контроле у посольства России в Таиланде. Ожидается, что посвященная задержанию пресс-конференция состоится в течение этой недели.

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Россиянка задержана при попытке ввезти в Таиланд партию кокаина
Россиянка задержана при попытке ввезти в Таиланд партию кокаина
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