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Россиянка скончалась после падения с крыши отеля в Патонге

Врачам не удалось спасти туристку из России, доставленную в больницу с тяжелыми травмами после падения с крыши отеля в Патонге.

Новости Пхукета

19 Июля 2017 13:03:09

Фото: Полиция Патонга
Фото: Полиция Патонга

Полиция получила сообщение о происшествии в одном из отелей на Prachanukroh Rd. около 2:00 ночи среды, 19 октября. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили перед зданием гостиницы иностранку с тяжелыми травмами, полученными, как выяснилось позже, в результате падения с крыши здания, где располагались терраса для отдыха гостей и бассейн. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, но спасти ее жизнь медикам не удалось. Смерть была констатирована в 6:30 утра.

Полиция уже установила личность погибшей. Ей оказалась 39-летняя уроженка Тюменской области Полина Тарасова. Как пояснили правоохранители, женщина отдыхала на Пхукете с 10-летней дочерью, которая в момент происшествия находилась в номере. По словам полицейских, девочка передана на попечение консульским работникам.

Шеф полиции Патонга назвал произошедшее «особо печальным случаем». При этом правоохранители пока не установили, упала ли женщина по случайности или спрыгнула с крыши преднамеренно. Ее обувь была обнаружена у ограждения на крыше здания.

«Нам сообщили, что у нее было множество серьезных споров по телефону с мужем. Сейчас мы работаем с персоналом отеля и также проанализируем доступные записи с камер видеонаблюдения в рамках расследования ее смерти», – заверил полковник Тассанай Ораригадет.
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