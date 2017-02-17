Россиянка погибла под колесами машины в Паттайе
Автомобиль сбил 74-летнюю россиянку в Паттайе в среду, 15 февраля. Имя погибшей не раскрывается.
Новости Пхукета
17 Февраля 2017 12:32:09
Паттайя ночь. Фото: Aleksandr Zykov / Flickr
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова, россиянку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Авария, по словам Соснова, произошла в темное время суток. Находившаяся за рулем машины гражданка Таиланда заявила полиции, что не заметила иностранку, поскольку проезжая часть была плохо освещена.