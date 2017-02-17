Россиянка погибла под колесами машины в Паттайе

Автомобиль сбил 74-летнюю россиянку в Паттайе в среду, 15 февраля. Имя погибшей не раскрывается.

17 Февраля 2017 12:32:09

Паттайя ночь. Фото: Aleksandr Zykov / Flickr

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова, россиянку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Авария, по словам Соснова, произошла в темное время суток. Находившаяся за рулем машины гражданка Таиланда заявила полиции, что не заметила иностранку, поскольку проезжая часть была плохо освещена.