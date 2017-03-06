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Россиянка оштрафована на 1000 бат за кормление рыбок

Суд вынес вердикт по делу туристки из России Ольги Смирновой, задержанной за кормление рыб в природоохранной зоне острова Рача-Яй.

Юттават Лекмак

6 Марта 2017 17:07:20

Фото: DMCR
Фото: DMCR

Смирнова предстала перед пхукетским судом 6 марта, признала выдвинутые против нее обвинения и была приговорена к штрафу в 1000 бат, подтвердил корреспонденту «Новостей Пхукета» подполковник Криттапхарт Детинтхарасорн из полицейского участка Чалонга.

«Решение по данному делу считаем удовлетворительным. Сейчас работаем над тем, чтобы отправить Смирнову домой, поскольку свой рейс из-за судебной истории она пропустила», – заявил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.

«Наказание оказалось минимальным», – добавил он.

Напомним, туристка была задержана в бухте Плаб-Пла сотрудниками пхукетского офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) около полудня воскресенья, 19 февраля. Сотрудники DMCR застали 53-летнюю Ольгу Смирнову за кормлением рыб. С помощью переводчика официальные лица проинформировали россиянку, что она нарушила один из законов об охране окружающей среды, после чего доставили в полицейский участок Чалонга, где она провела две ночи в камере. Затем Смирнова вышла под залог в размере 100 тыс. бат.

Дело Смирновой получило широкий общественный резонанс, поскольку максимальное наказание по вменяемой ей статьей – до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат. По предыдущему аналогичному делу, рассматривавшемуся в конце января, штраф был назначен в максимальном размере. Турист из Китая, поймавший на Рача-Яй двух коралловых рыбок, был вынужден заплатить 100 тыс. бат.

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