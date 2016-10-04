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Россиянина выбросило волнами на скалы в Кароне

Мужчина травмировал левое плечо, но его жизни сейчас ничего не угрожает.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Октября 2016 18:34:07

Россиянин пострадал во время купания на пляже в Кароне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Россиянин пострадал во время купания на пляже в Кароне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин был госпитализирован с вывихом плеча после попытки искупаться в закрытой зоне пляжа в Кароне. Как пояснил «Новостям Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань, инцидент произошел около 10:30 утра вторника, 4 октября. В больнице имя пострадавшего указали как Viktor Sizouenko (вероятнее всего, Виктор Сизовенко).

По словам господина Чуаюаня, 39-летний турист проигнорировал указания дежуривших на пляже спасателей и вошел в воду за пределами выделенного для купания участка. В результате течение унесло мужчину на южную оконечность пляжа, где затем россиянина выбросило на прибрежные скалы.

«Мы предупредили его, что входить в воду слишком опасном, но он не послушался», – заявил «Новостям Пхукета» один из спасателей, оказывавших помощь туристу.

«Подобное может случиться с кем угодно, если он не сильный пловец, особенно в данное время года. Пожалуйста, учитесь плавать и не игнорируйте предупреждения спасателей», – добавил Пратхают Чуаюань.

Напомним, что с начала сезона муссонов на Пхукете уже утонули более десяти иностранцев, включая троих россиян. 14 августа отдыхающий из Красноярска погиб на Кароне, 30 июня другой гражданин России погиб на Най-Харне. Последний же инцидент произошел совсем недавно, 24 сентября.

О том, как обеспечить свою безопасность во время отдыха на воде, читайте в этом цикле статей «Новостей Пхукета».

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