Россиянина сбил мотоцикл в Паттайе

Гражданин России погиб в Паттайе ночью 8 февраля. Переходившего дорогу 25-летнего мужчину сбил мотоцикл.

9 Февраля 2017 10:11:09

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Полиция Паттайи получила сообщение о происшествии на улице Pattaya Sai Song Rd. около 3:30 утра среды, 8 февраля, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам очевидцев, россиянин переходил дорогу у отеля Punyapha Place, когда его на высокой скорости сбил спортивный мотоцикл. 25-летний гражданин России скончался на месте, водитель и пассажир мотоцикла получили травмы и были доставлены Pattaya Memorial Hospital.

Полиция не раскрывает имени погибшего до уведомления родственников, национальность мотоциклиста и его пассажира, по словам правоохранителей, пока не установлены. Ведется расследование.