Россиянин задержан за попытку взорвать банкомат

По словам полиции, мужчина планировал наполнить АТМ горючим газом и устроить взрыв, чтобы добраться до денег.

29 Декабря 2016 09:13:08

Фото: Chaiwat Satyaem

Полиция задержала 27-летнего россиянина Константина Долгов по обвинению в попытке кражи денег из банкомата в Хуа-Хине, пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление генерала-майора Тханаюта Вутхиджараттаронга из 7-го регионального командования полиции Таиланда. По словам офицера, Долгов был задержан во вторник в столичном аэропорту Suvarnabhumi, откуда он планировал вылететь в Казахстан.

По данным следствия, попытку вскрыть банкомат в Хуа-Хине Долгов осуществил ночью понедельника, 26 декабря. Проезжавший мимо мотоциклист заметил, что некий мужчина пытается «поджечь» банкомат и сообщил об этом в полицию.

Сам Долгов с места событий скрылся, однако полиции удалось отследить его машину, взятую в прокат в местном агентстве. В автомобиле полиция обнаружила аппарат для газовой сварки и резки металла. По словам генерала Вутхиджараттаронга, россиянин намеревался прорезать отверстие в банкомате, заполнить внутренний объем смесью пропана и кислорода, после чего устроить взрыв и таким образом добраться до контейнера с наличными.

Как пишет Bangkok Post, Долгов «предположительно сознался в преступлении». По данным полиции, до этого россиянин несколько раз посещал Таиланд в качестве туриста.

Напомним, тайские банкоматы не впервые привлекают внимание русского криминала, хотя попытки силой вскрыть АТМ происходят реже, чем кражи с использованием компьютерных технологий. В середине июля группа злоумышленников атаковала банкоматы GSB в Бангкоке и на юге страны. С помощью вредоносного программного обеспечения мошенникам удалось похитить 12,29 млн бат. Подробнее читайте здесь.



