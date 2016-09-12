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Россиянин задержан за попытку кражи из ювелирного магазина на Пхукете

Полиция Пхукета задержала 32-летнего Дмитрия Севастьянова в рамках расследования дела о попытке кражи ценностей из ювелирного магазина в Патонге.

Дараван Накнакхон

12 Сентября 2016 11:18:11

Полиция подтвердила арест подозреваемого в попытке кражи из ювелирного магазина в Патонге. Задержанный, по словам правоохранителей, оказался россиянином.

Дмитрий Севастьянов был задержан в одном из отелей Патонга в субботу, 10 сентября. Как сообщает полиция, мужчина уже признался, что именно он пытался совершить кражу из ювелирного магазина Yaowarat Namchok на Phra Metta Rd. в ночь с 8 на 9 сентября. При этом отель, в котором был задержан подозреваемый, находился на той же улице, что и магазин.

Полиция получила сообщение о незаконном проникновении в Yaowarat Namchok утром 9 сентября. Как рассказали правоохранители позже, около 5:30 утра некий мужчина подошел к задней стене магазина и начал проделывать дыру в кладке. После получаса работы подозреваемый проник внутрь и попытался добраться до ценностей и денег. Сделать злоумышленнику это не удалось, и он был вынужден покинуть магазин с пустыми руками.

По словам подполковника полиции Сомсака Тхонгкленга, подозреваемый принял меры, чтобы его лицо не попало в объективы камер CCTV, но скрыть другие приметы (в частности, рост и телосложение) не сумел.

«На записях четко видно как подозреваемый мужского пола в 05:56 проникает в магазин через пролом в стене. На голове у него картонная коробка, скрывающая лицо. Затем он разбивает одну из камер видеонаблюдения», – рассказал подполковник.

«В 6:00 мужчина появляется у прилавка и начинает искать ценности. Затем он исчезает в одном из внутренних помещений магазина», – добавил офицер.

В беседе с журналистами Сомсак Тхонгкленг отметил, что «на записях ССTV было четко видно, что мужчина отличается высоким ростом, а его внешний вид, включая цвет глаз, указывает на иностранца». Также в списке примет полицейский упомянул татуировки на обоих руках подозреваемого.

«Мы проверили камеры видеонаблюдения на улицах и нашли записи с похожим человеком, который в плаще-дождевике вышел со стройплощадки рядом с магазином. Этот мужчина направился на Nanai Soi 8, а в 06:09 повернул налево и зашел в здание одного из отелей», – рассказал подполковник Тхонгкленг. По его словам, все улики указывали на одного подозреваемого – 32-летнего россиянина Дмитрия Севастьянова.

Убедившись в обоснованности подозрений, полицейские получили ордер на арест подозреваемого. В момент, когда правоохранители пришли в его номер, там же находилась и супруга Севастьянова, однако тот заявил, что она к попытке кражи не причастна.

В настоящий момент россиянин находится под стражей в полицейском участке Патонга. Ему вменяется в вину попытка кражи с порчей и уничтожением чужого имущества. Тот факт, что преступление было совершено ночью, усугубляет тяжесть преступления.

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