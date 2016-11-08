Россиянин утонул на пляже Банг-Тао

Специалистам не удалось спасти жизнь 57-летнего Петра Агапова, которого спасатели в бессознательном состоянии достали из воды на пляже Банг-Тао около 14:00 понедельника, 7 ноября.

8 Ноября 2016 11:55:52

Россиянин утонул на пляже Банг-Тао. Фото: Phuket Lifeguard Club

«Мужчина был без сознания, когда спасатели вытащили его на берег. Спасатели провели реанимационные процедуры прямо на месте, после чего пострадавшего доставили в Thalang Hospital, а затем – в Vachira Hospital», – рассказал глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

Врачи Vachira Hospital объявили о смерти россиянина в 19:00. Причиной гибели названо утопление.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, волны на пляже Банг-Тао в понедельник не были особо опасными.

«Однако нашим спасателям не разрешено патрулировать часть пляжа в районе его южной оконечности, поскольку расположенный там отель предпочитает, чтобы за безопасностью купальщиков следили их собственные сотрудники. Когда люди на пляже увидели, что Агапов в опасности, им пришлось вызывать наших спасателей с другой части пляжа. Это не очень далеко, но в случае чрезвычайных происшествий важна каждая секунда», – добавил Пратхают Чуаюань. По его словам, господин Агапов был постояльцем упомянутого выше отеля.

Как отметил Пратхают Чуаюань, посольство России в Таиланде уже уведомлено о произошедшем.