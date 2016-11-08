Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Россиянин утонул на пляже Банг-Тао

Специалистам не удалось спасти жизнь 57-летнего Петра Агапова, которого спасатели в бессознательном состоянии достали из воды на пляже Банг-Тао около 14:00 понедельника, 7 ноября.

Юттават Лекмак

8 Ноября 2016 11:55:52

Россиянин утонул на пляже Банг-Тао. Фото: Phuket Lifeguard Club
Россиянин утонул на пляже Банг-Тао. Фото: Phuket Lifeguard Club

«Мужчина был без сознания, когда спасатели вытащили его на берег. Спасатели провели реанимационные процедуры прямо на месте, после чего пострадавшего доставили в Thalang Hospital, а затем – в Vachira Hospital», – рассказал глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

Врачи Vachira Hospital объявили о смерти россиянина в 19:00. Причиной гибели названо утопление.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, волны на пляже Банг-Тао в понедельник не были особо опасными.

«Однако нашим спасателям не разрешено патрулировать часть пляжа в районе его южной оконечности, поскольку расположенный там отель предпочитает, чтобы за безопасностью купальщиков следили их собственные сотрудники. Когда люди на пляже увидели, что Агапов в опасности, им пришлось вызывать наших спасателей с другой части пляжа. Это не очень далеко, но в случае чрезвычайных происшествий важна каждая секунда», – добавил Пратхают Чуаюань. По его словам, господин Агапов был постояльцем упомянутого выше отеля.

Как отметил Пратхают Чуаюань, посольство России в Таиланде уже уведомлено о произошедшем.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.