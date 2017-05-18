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Россиянин разгромил спа-центр на Пхукете

Соседи мужчины заявили, что он страдал биполярным расстройством личности и часто вел себя странно.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Мая 2017 11:49:37

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Во второй половине дня 17 мая полиция тамбона Вичит получила сообщение от сотрудников Nature Spa, что некий иностранец устроил дебош в спа-центре. Когда полицейские и спасатели Kusoldhar Foundation прибыли на место событий, мужчина продолжал громить помещение спа.

В полиции говорят, что из-за внушительной комплекции остановить мужчину оказалось нелегко. Когда же это удалось, его в прямом смысле слова заковали в цепь и отправили в больницу Vachira Phuket Hospital. По словам полицейских, иностранец оказался россиянином, ноимя мужчины не раскрыли.

Ущерб от действий иностранца был оценен в «десятки тысяч бат». Он успел повредить повредить мебель в одной из комнат спа-центра, а также книги, посуду, бытовую технику. Сейчас родственники иностранца согласовывают с менеджментом Nature Spa вопрос о компенсации.

«Соседи мужчины заявили нам, что он страдал от биполярного расстройства [ранее эта болезнь была известна как маниакально-депрессивный психоз], также они сообщили, что его поведение часто было непредсказуемым», – заявил журналистам один из сотрудников полиции.

Полиция подтвердила, что по факту произошедшего будет проведено расследование. Обвинений кому-либо пока не предъявлено.

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