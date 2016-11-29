Россиянин пропал во время купания в море на Пхукете

По словам полиции, Михаил Корнеев отправился купаться и не вернулся вечером 28 ноября.

29 Ноября 2016 12:30:25

Полиция и спасатели организовали поиски по горячим следам, но найти пропавшего не смогли.

Спасатели продолжают поиски 39-летнего россиянина Михаила Корнеева, пропавшего на пляже в Камале поздним вечером 28 ноября. Информацию об инциденте «Новостям Пхукета» подтвердил подполковник Сомнык Дамкэу из местного полицейского участка. Россиянин остановился в одном из отелей Камалы за пару дней до инцидента.

По словам подполковника, заявление в полицию подали друзья пропавшего, с которыми он в вечер происшествия проводил время на пляже. Информация о пропаже россиянина поступила в участок около полуночи.

«Друзья Корнеева рассказали, что он был нетрезв, так что они на такси доставили его к отелю. Затем компания еще немного выпила на пляже, после чего Корнеев отправился в воду и не вернулся», – пересказал подполковник Дамкэу зарегистрированную полицией версию событий.

«Прошлой ночью полиция и спасатели проверили пляж в поисках пропавшего, но найти его не смогли. Мы продолжаем поиски сегодня, но пока нигде его не обнаружили», – добавил офицер.