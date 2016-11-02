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Россиянин пропал без вести в море у Симиланских островов

Морская полиция и ВМФ Таиланда проводят поисково-спасательную операцию в районе Симиланских островов, разыскивая члена команды яхты Revolution Алексея Сташкова.

Юттават Лекмак

2 Ноября 2016 13:45:01

Комогоров говорит, что он дважды прошел вокруг острова Мианг, но найти напарника не сумел. Фото: Royal Thai Navy
Комогоров говорит, что он дважды прошел вокруг острова Мианг, но найти напарника не сумел. Фото: Royal Thai Navy

Поисково-спасательная операция началась 1 ноября. Глава 3-го регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Сурапон Куптапхан заявил «Новостям Пхукета», что по состоянию на первую половину дня 2 ноября поиски продолжались.

Как подтвердил вице-адмирал, Алексей Сташков путешествовал на парусной яхте Revolution вместе со шкипером Михаилом Колмогоровым, также гражданином России (ранее имя ошибочно указывалось как Владимир – прим. ред.). На борту россияне были вдвоем.

Колмогоров рассказал, что в понедельник они благополучно добрались от пирса Чалонга до острова Мианг (четвертого в Симиланском архипелаге) и встали на якорь. Шкипер отправился вздремнуть, а его напарник сообщил, что пойдет искупаться. Однако когда Комогоров проснулся, Сташкова на борту не было и найти его шкипер не смог (так изложил слова Колмогорова вице-адмирал)

По словам вице-адмирала Куптапхана, к поиску пропавшего привлечены рыболовецкие лодки и туристические суда, которые сейчас проверяют район, где пропал россиянин.

«Они все еще ведут поиск и будут его продолжать», – заверил редакцию «Новостей Пхукета» вице-адмирал.

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