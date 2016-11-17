Россиянин погиб в дорожной аварии на Пхукете

Полиция изучает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб россиянин Сергей Горин.

17 Ноября 2016 16:20:05

Полиция пока не приняла решения, предъявлять ли обвинения второму участнику аварии на Sirirat Rd. Фото: Google Street View

Гражданин России Сергей Горин погиб в результате дорожной аварии, произошедшей в среду, 16 ноября, на выезде из Патонга в направлении Карона.

Как сообщил «Новостям Пхукета» майор полиции Тирасак Бунсенг, около 14:00 в участок Патонга поступила информация о том, что на Sirirat Rd. столкнулись два мотоцикла под управлением иностранцев. За рулем первого транспортного средства находился гражданин Франции, имя которого полиция раскрыть отказалась. Вторым мотоциклом управлял 32-летний Горин. Авария произошла в районе комплекса Phuket Palace.

«Гражданин Франции получил незначительную травму, однако россиянин пострадал серьезно. После инцидента его доставили в больницу Vachira Hospital, где в 21:40 он скончался», – заявил майор Бунсенг.

Офицер отказался раскрыть обстоятельства аварии. Ответа на вопрос о том, были ли проведены тесты на алкоголь, майор Бунсенг также не предоставил.

«Пока что против гражданина Франции никаких обвинений не выдвинуто. Сперва необходимо собрать больше информации и провести расследование», – отметил Бунсенг.

Посольство России поставлено в известность о происшествии.