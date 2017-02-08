Россиянин одолел в драке вооруженного пистолетом француза

Полиция Патонга намерена привлечь к ответственности обоих участников потасовки.

8 Февраля 2017 10:51:43

Полиция Патонга задержала 62-летнего гражданина Франции Джеральда Печерсторфера по обвинениям в незаконном ношении оружия и стрельбе в общественном месте. Господин Печерсторфер (ветеран Французского иностранного легиона, согласно его странице в Facebook) был доставлен в полицейский участок 7 февраля, после драки с россиянином Сергеем Антоновым. Последнему также будут предъявлены обвинения, но по менее серьезной статье. Ему вменяется в виду нападение на француза, рассказал «Новостям Пхукета» шеф полиции Патонга Чайват Уйкам.

Как рассказал полковник Йукам, 19 января Антонов вместе с приятелем арендовали на один день скутер Honda PCX у супруги господина Печерсторфера. В срок мужчины транспорт не вернули, но ситуация была благополучно улажена, поскольку россияне заплатили за все дни аренды и продлили контракт еще на несколько дней. Проблемы начались, когда Антонов и его друг пришли в прокат за очередным продлением 7 февраля, на следующий день после того, как Антонов отпраздновал свой юбилей (мужчине исполнилось 40 лет).

«Когда они пришли 7 февраля, чтобы продлить аренду, супруга господина Печерсторфера ответила им отказом, заявив, что оставленный в качестве залога паспорт оказался с истекшим сроком действия», – рассказал полковник Уйкам.

«Супруга господина Печерсторфера попросила приятеля Антонова подождать, пока тот съездит за действительным паспортом, но когда Антонов поехал за документами на арендованном мотоцикле, его друг убежал», – продолжил шеф полиции Патонга.

«Как раз в этот момент вернулся сам Джеральд Печерсторфер, отлучавшийся из дома, чтобы съездить в банк, и вместе с женой на мотоцикле отправился искать россиянина. Скоро они нашли Сергея на 50 Pi Rd. и между ними завязался спор», – добавил полковник.

На допросе в полиции француз заявил, что россиянин первым ударил его, после чего Печерсторфер достал пистолет и в качестве предупреждения выстрелил в землю. Однако россиянину удалось скрутить соперника, отобрать оружие и затем благополучно дождаться полицейских, которые доставили обоих участников драки в отделение.

«Господин Печерсторфер заявил, что он возвращался из банка с крупной суммой денег, и по этой причине при нем был пистолет. Полиция уже подтвердила, что оружие зарегистрировано на его супругу», – заявил полковник Уйкам.

Французу, как отметил офицер, предъявлены обвинения по трем статьям: незаконное хранение оружия; ношение оружия в общественном месте; стрельба в общественном месте. Россиянину вменяется в вину нападение.