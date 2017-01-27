The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Россиянин найден мертвым в своем доме в Банг-Тао

Полиция пока не установила причину смерти, но склоняется к версии о несчастном случае.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Января 2017 13:22:13

Причина смерти гражданина России пока не установлена, полиция проводит расследование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Причина смерти гражданина России пока не установлена, полиция проводит расследование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 18:00 четверга, 26 января, подполковник полиции района Чернг-Талей Сакон Грайнара получил сообщение о том, что россиянин Владлен Ясень-Лазо был обнаружен мертвым в доме, который он снимал вместе с супругой Еленой Ясень-Лазо. Тело обнаружили соседи супружеской пары, у которых вызвало беспокойство то, что они не видели россиян в течение пары дней.

Владлен Ясень-Лазо был обнаружен лежащим на полу у кровати, голова и левая рука – на постели. По словам полиции, дом находился в беспорядке: по полу были разбросаны предметы одежды и посуда. Также полиция нашла на полу разбитую чашку и следы крови.

По словам медиков, прибывших вместе с полицией, к моменту обнаружения Владлен Ясень-Лазо был мертв более 12 часов. Причину смерти врачи еще не установили, полиция заявила, что следов борьбы обнаружено не было. В момент прибытия полиции Елена Ясень-Лазо спала в одной из комнат дома, но ответить на вопросы полиции была не в состоянии.

Подполковник Грайнара подтвердил, что полиция проведет расследование с целью установить обстоятельства смерти россиянина. По озвученной офицером версии, он мог наступить на разбитую чашку, а затем по пути в ванную подскользнуться, упасть и удариться головой о край кровати.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Разыскиваемого американца нашли в одной из школ Краби
Разыскиваемого американца нашли в одной из школ Краби
Пхукет готовится к Новому году по китайскому календарю
Пхукет готовится к Новому году по китайскому календарю
Яхтсмены Пхукета отличились на регате в Малайзии
Яхтсмены Пхукета отличились на регате в Малайзии
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.