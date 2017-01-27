Россиянин найден мертвым в своем доме в Банг-Тао

Полиция пока не установила причину смерти, но склоняется к версии о несчастном случае.

27 Января 2017 13:22:13

Причина смерти гражданина России пока не установлена, полиция проводит расследование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 18:00 четверга, 26 января, подполковник полиции района Чернг-Талей Сакон Грайнара получил сообщение о том, что россиянин Владлен Ясень-Лазо был обнаружен мертвым в доме, который он снимал вместе с супругой Еленой Ясень-Лазо. Тело обнаружили соседи супружеской пары, у которых вызвало беспокойство то, что они не видели россиян в течение пары дней.

Владлен Ясень-Лазо был обнаружен лежащим на полу у кровати, голова и левая рука – на постели. По словам полиции, дом находился в беспорядке: по полу были разбросаны предметы одежды и посуда. Также полиция нашла на полу разбитую чашку и следы крови.

По словам медиков, прибывших вместе с полицией, к моменту обнаружения Владлен Ясень-Лазо был мертв более 12 часов. Причину смерти врачи еще не установили, полиция заявила, что следов борьбы обнаружено не было. В момент прибытия полиции Елена Ясень-Лазо спала в одной из комнат дома, но ответить на вопросы полиции была не в состоянии.

Подполковник Грайнара подтвердил, что полиция проведет расследование с целью установить обстоятельства смерти россиянина. По озвученной офицером версии, он мог наступить на разбитую чашку, а затем по пути в ванную подскользнуться, упасть и удариться головой о край кровати.