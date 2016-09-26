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Россиянин найден мертвым в номере отеля на Пхукете

Полиция выясняет обстоятельства смерти 52-летнего гражданина России, тело которого было найдено 25 сентября в номере гостиницы Karona Resort and Spa в Кароне.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Сентября 2016 16:22:00

Россиянин скончался в номере отеля на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Россиянин скончался в номере отеля на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По словам капитана полиции Нипона Тхемсанга, персонал гостиницы сообщил об обнаружении трупа Владимира К. около 15:00. Погибшего нашла горничная, пришедшая наводить порядок в номере.

Мужчина лежал на кровати лицом вниз, рядом с постелью находились несколько пустых бутылок из-под воды. Признаков насильственной смерти или ограбления на месте событий не обнаружилось.

По словам сотрудников гостиницы, мужчина снял номер 18 сентября, а выехать должен был 30 сентября.

«Согласно показаниям персонала, мужчина любил выпить. В последний раз его видели живым 24 сентября. Но когда в 14:30 следующего дня горничная пришла, чтобы убраться в номере, он уже не подавал признаков жизни», – рассказал капитан Тхемсанг.

«Тело было доставлено в морг больницы Vachira Hospita, где медики установят время и причину смерти. Мы проинформируем о случившемся российское посольство», – добавил офицер.

Полное имя погибшего не раскрывается до тех пор, пока его родственники не будут поставлены в известность о смерти.

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