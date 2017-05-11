Россиянин найден мертвым в Бангкоке

Тело Максима Непомнящего было обнаружено вечером 8 мая рядом с торговым центром Thaniya Plaza неподалеку от российского посольства

11 Мая 2017 17:43:59

Место происшествия на Google Street View.

«К нам обратились сотрудники полиции с просьбой помочь в установлении личности погибшего, поскольку при нем нашли только телефон. Достаточно быстро удалось выяснить личные данные россиянина», – цитирует ТАСС заявление заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова.

По его словам, характер полученных мужчиной травм указывает на падение с большой высоты. Других подробностей произошедшего ТАСС не приводит.