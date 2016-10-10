Россиянин напал на соотечественницу с ножом в Паттайе

Гражданка России Жанна Гринбург была госпитализирована с ножевым ранением в области живота и повреждением внутренних органов.

10 Октября 2016 17:51:06

Олег Мартынов в наручниках. Фото: Pattaya One

Полиция Паттайи получила сообщение о нападении на россиянку около 12:30 воскресенья, 9 октября. Об этом сообщают издания Manager Online (оригинал публикации ищите здесь) и Pattaya One (оригинал здесь).

Прибывший по вызову наряд обнаружил пострадавшую – 36-летнюю Жанну Гринбург – в одном из помещений принадлежащего ей с мужем гестхауса «Чеширский кот». Женщину оперативно доставили в больницу, где врачи констатировали повреждение внутренних органов и провели срочную операцию.

Нападавший – 60-летний россиянин Олег Мартынов – был задержан на месте событий. По результатам опроса свидетелей полиция установила, что Мартынов и Гринбург ранее вели совместный бизнес. Однако потом экс-партнеры стали работать по-отдельности и между ними начали возникать конфликты. На момент происшествия оба владели ресторанами на одной и той же улице.

В полиции полагают, что именно конфликт деловых интересов и стал причиной для нападения. В частности, одна из сотрудниц Жанны указала на то, что Мартынов неоднократно угрожал Гринбург, а незадолго до инцидента женщина подала заявление в полицию по этому факту.