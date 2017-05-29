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Россиянин и его тайская спутница погибли в дорожной аварии в Патонге

Полиция подтвердила гибель россиянина Дмитрия Исакова в дорожной аварии в Патонге.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Мая 2017 11:58:33

Место аварии на Google Street View.
Место аварии на Google Street View.

Как сообщили «Новостям Пхукета» в полиции Патонга, скутер, на котором находились россиянин и тайка, врезался в мачту электропередач рядом с кольцевой развязкой Kalim Junction у северной оконечности пляжа в Патонге. Авария произошла около 5:00 утра 27 мая.

По словам подполковника Вирапхонга Ракхито, пострадавших с многочисленными травмами доставили в ближайшую больницу, но спасти их жизни врачам не удалось.

Погибший россиянин был опознан как 31-летний Дмитрий Исаков из Магадана, его пассажиркой была 29-летняя Нукан Пхенгкрачом из провинции Кхон-Кэн. По словам подполковника Ракхито, шлемов на месте аварии обнаружено не было.
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