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Россиянин арестован в Паттайе по делу о контрабанде кокаина

По данным полиции, 30-летний Михаил Шабанов является предполагаемым получателем партии наркотиков, перехваченной накануне в аэропорту Suvarnabhumi.

Новости Пхукета

14 Февраля 2017 16:05:26

Крупная партия наркотиков была перехвачена в бангкокском аэропорту 
Suvarnabhumi в понедельник, 13 февраля, сообщает издание Manager Online.

Около 2,3 кг кокаина было обнаружено в багаже гражданки Эквадора, следовавшей в Бангкок из Перу с пересадкой в Амстердаме. Госпожа Хенни Кармен Дел Роcио Акунья Пачеко была задержана сразу после посадки рейса KL875 авиакомпании Royal Dutch Airlines. Кокаин задержанная перевозила в таре из-под косметических средств.

Следом в Паттайе был арестован 30-летний Михаил Шабанов, которого полиция считает предполагаемым получателем наркотиков. По результатам обыска в номере Шабанова полиция обнаружила 278,8 тыс. бат наличными, плюс чуть более 31 тыс. в рублях и 100 долл. Деньги были приобщены к делу в качестве улики. Шабанов выдвинутые против него обвинения отрицает.

Агентство AFP добавляет, что информацию о наркокурьере тайские полицейские получили от Интерпола.

 

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Россиянин арестован в Паттайе по делу о контрабанде кокаина
Россиянин арестован в Паттайе по делу о контрабанде кокаина
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