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Россияне предпочли Пхукет всему остальному Таиланду

В 2016 году Пхукет принял больше туристов из России, чем остальные курорты Таиланда вместе взятые.

Новости Пхукета

24 Марта 2017 15:26:09

Среди туристов из России, посетивших Таиланд в 2016 году, каждый второй выбрал Пхукет, сообщается в опубликованном в начале марта докладе C9 Hotelworks. За отчетный период аэропорт Пхукета принял более 524 тыс. пассажиров из России – ровно столько же, сколько все другие направления вместе взятые. При этом если в целом по Таиланду количество прибытий из России выросло в годовом исчислении на 23%, то на Пхукете – на 51%.

Аналитики компании объясняют рост турпотока высокой популярностью Пхукета как туристического направления, укреплением курса российского рубля и отсутствием конкуренции со стороны Египта.

C9 Hotelworks отмечает три главных тренда на русском рынке в 2016 году. Во-первых, в этом сегменте по-прежнему сильны туристические агентства традиционного типа, которые обеспечивают 80% всего турпотока (доля онлайновых агентств невысока). Во-вторых, 65% всех отдыхающих – семейные туристы. Самый востребованный тип размещения – гостиницы уровня четырех звезд. В третьих, туристы из России отличаются высоким уровнем трат на отдыхе в сравнении с гражданами других стран. Средний показатель по российскому сегменту рынка – 5520 бат в сутки, что на 11% выше среднего показателя по рынку. В структуре расходов 34% приходится на размещение, 22% – на еду и напитки, 23% – на покупки, 10% – на услуги спа-центров, 11% – на экскурсии.

Как отмечает Билл Барнетт из C9 Hotelworks, в 2016 году аэропорт Пхукета принял 1767 самолетов из России, причем более половины пришлось на московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Среди региональных лидерами являются Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург), Емельяново (Красноярск) и Иркутск. Около 75% всех туристов из России прибывают на Пхукет чартерами рейсами. Количество регулярных рейсов с 2012 по 2016 год оставалось практически неизменным (чуть более 400), а рост обеспечивали именно чартеры.

Билл Барнетт полагает, что русский турпоток на остров останется уверенным и в 2017 году, даже если в России возобновится продажа туров в Египет.

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