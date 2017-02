Россияне победили в двух дивизионах на Bay Regatta В воскресенье, 19 февраля, в ресторане Kan Eang 2 в Чалонге награждали победителей 20-й ежегодной Bay Regatta. Новости Пхукета 26 Февраля 2017 10:18:17 Юбилейная Bay Regatta собрала более трех десятков участников. Фото: Scott Murray Церемонии предшествовали четыре дня гонок, в ходе которых более трех десятков экипажей сперва извилистым маршрутом добрались от Пхукета до побережья провинции Краби, а затем по прямой вернулись назад на остров. В гоночном дивизионе (Rasing) в этом году состязались две лодки – Megazip Александра Трофименко и Fujin Гари Бейгули. К моменту финального спринта россиянин уже имел на счету три победы и первое место было у него в кармане, так что успех австралийца в заключительной гонке ничего не решал. Победителем по итогам регаты стал Трофименко. Похожая картина сложилась и в дивизионе Cruising B, где экипаж Джима Элиссона на лодке Remington уверенно выиграл три первые гонки, и четвертое место в заключительный день уже не играло критической роли. Вторым по итогам регаты стал Кевин Гиллоу на яхте Poco, третьим – Реберто Камала на Piccolo. Россиянин Андрей Арбузов занял пятое место из пяти, показав свой лучший результат на этой регате в предпоследний день соревнований, когда он финишировал вторым. В дивизионе Cruising A борьба выдалась более напряженной, а исход нельзя было предсказать до самого конца. Первую гонку выиграл Филипп Дэлли на Tintin, во второй день сильнейшим оказался Гарри Сми на Baby Tonga, а два заключительных дня остались за Гельмутом Шутте на Aquavit 6, который и стал победителем в итоге. Впрочем, все могло бы сложиться иначе, если бы экипаж Смита не ошибся с курсом в третий гоночный день. В чартерном классе (Bareboat Charter) в этом году было три участника, и финишировали они изо дня в день в одном и том же порядке. Все четыре гонки выиграл Станислав Печенкин на лодке Kinnon, вторым неизменно приходил Алан Боуер на AllSail Asia, а последним – Рассел Вадди на AllSail Venus Hunter. В таком порядке участники расположились и в итоговом зачете. На юбилейную регату подали заявки сразу 25 многокорпусных лодок – 11 в гоночном классе (Multihull Racing) и 5 в круизном (Multihull Cruising). Первую гонку в дивизионе Multigull Racing выиграл Фергус Уилмер на катамаране Thor. Следом за ним финишировал Алан Карвадайн на своем Asia Catamarans Hurricane, а за ним расположились Мик Коулман на Java и Джон Ньюнхэм на Twin Sharks. В течение следующих трех дней Ньюнхэм старательно исправлял ошибку первой гонки и в итоге с задачей справился, трижды финишировав первым и в итоге выиграв регату по сумме четырех дней. Впрочем, итоговое количество очков у Ньюнхэма оказалось равно семи, ровно столько же набрал и Уилмер, ни в один из дней не опускавшийся ниже второго места. Единственный россиянин в классе – Кирилл Сташевский на катамаране Galeforce – финишировал седьмым из 11 участников. В круизном дивизионе главной интригой стала дуэль Сергея Диканова на Fenix и Рика Филдинга на Mojo. Экипаж россиянина показал лучший результат в первый день соревнований и в гонке вокруг островов, проходившей в третий день. Филдинг выиграл гонку второго дня, а также финальный бросок из Краби до Пхукета. В итоге у обоих экипажей по шесть очков, но победитель – Филдинг. Третье место занял Колин Райт на катамаране Swift. Добавьте новостную ленту на свой сайт Последняя жертва аварии в Краби остается в больнице Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля BISP влилась в проект Ride 4 Kids Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus