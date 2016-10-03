Россия завоевала серебро на Чемпионате мира по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу (футзалу) вышла в финал Чемпионата мира, но проиграла команде Аргентины.
3 Октября 2016 11:33:40
Фото: АМФР / Twitter.com/AmfrOfficial
Финальный матч завершился победой аргентинцев со счетом 5:4. В составе сборной России хет-трик оформил Эдер Лима, забивший один мяч в первом тайме и два – после перерыва.
Для обеих команд Чемпионат мира стал лучшим в их истории. До этого года ни россияне, ни аргентинцы ни разу в финал не выходили.
Отметим, что все свои матчи на турнире сборная России выиграла в основное время. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 36 против 11.