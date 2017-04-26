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Россия вышла на третье место по турпотоку в Таиланд

За I квартал 2017 года Таиланд посетило почти 489 тыс. россиян. Больше туристов приехало только из Малайзии и Китая.

Новости Пхукета

26 Апреля 2017 12:48:26

Туристы на острове Самуи в Таиланде. Фото: Boryeong / Flickr
Туристы на острове Самуи в Таиланде. Фото: Boryeong / Flickr

Как и прогнозировало Туристическое управление Таиланда, турпоток в Королевство из России продолжил расти в 2017 году двухзначными темпами. Согласно данным Министерства туризма и спорта Таиланда, которые приводит TTR Weekly, за январь-март 2017 года страна приняла 489 тыс. россиян, что на 36,55% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, когда Королевство посетило около 358 тыс. граждан России. Подобных темпов роста в первом квартале не показал ни один из массовых рынков.

Лидером по турпотоку в январе-марте остался Китай. Всего за три месяца в Таиланд прибыло 2,4 млн китайских граждан (минус 7,24% год к году). На втором месте расположилась Малайзия с показателем в 814 тыс. туристов (минус 8,14% год к году).

Также в первую десятку главных туристических рынков Таиланда вошли Южная Корея (463 тыс. человек, плюс 8,7% год к году), Япония (408 тыс., плюс 7,35%), Лаос (366 тыс., плюс 10,07%), Индия (304 тыс.,плюс 18,08%), Германия (283 тыс., минус 0,04%), США (283 тыс., плюс 7,91%) и Великобритания (270 тыс., минус 6,32%).

Всего за отчетный период Таиланд принял 9,19 млн иностранцев, что на 1,7% лучше прошлогоднего показателя, зафиксированного на уровне 9,04 млн.

Министерство туризма сообщает, что туристический поток в I квартале принес Таиланду более 154,7 млрд бат выручки, что на 3,7% лучше результатов за 2016 год. Впрочем, ведомство не уточняет, как эта сумма была распределяется среди отраслей, имеющих отношение к работе с зарубежными туристами.

О предпочтениях россиян на отдыхе (по данным C9 Hotelworks) можно почитать здесь. С прогнозами Туристического управления Таиланда можно ознакомиться здесь.

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