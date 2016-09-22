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Россия вышла на Испанию в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Сборной России достался первый серьезный соперник на Чемпионате мира по мини-футболу (футзалу).

Новости Пхукета

22 Сентября 2016 10:22:31

Матч Россия-Вьетнам завершился со счетом 7:0. Фото: FIFA TV
Матч Россия-Вьетнам завершился со счетом 7:0. Фото: FIFA TV

В четвертьфинале турнира россияне сыграют с испанцами. Именно они выбили сборную России из предыдущего Чемпионата мира, который проходил четыре года назад в Таиланде. Завершилась та встреча со счетом 2:3 в пользу Испании (причем встретились соперники также в четвертьфинале).

Напомним, что пока россияне идут на Чемпионате без поражений. В последнем матче команда Сергея Скоровича обыграла сборную Вьетнама со счетом 7:0.

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