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Россия сыграет с Катаром сегодняшней ночью

Контрольный матч сборной России по футболу против команды Катара начнется в 23:00 по местному, пхукетскому, времени.

Новости Пхукета

10 Ноября 2016 09:55:08

Артем Дзюба на матче России против Коста-Рики. Фото: Константин Рыбин / РФС
Артем Дзюба на матче России против Коста-Рики. Фото: Константин Рыбин / РФС

Матч между Россией и Катаром состоится в Дохе вечером 10 ноября. Капитаном российской команды будет голкипер ЦСКА и национальной сборной Игорь Акинфеев, который заменит в этой должности травмированного одноклубника Василия Березуцкого.

Встреча в дохе станет для национальной команды четвертой под руководством главного тренера Станислава Черчесова, назначенного на этот пост после провала сборной на Чемпионате Европы. В трех предыдущих матчах команда Черчесова сыграла вничью с Турцией (0:0), победила Гану (1:0) и уступила Коста-Рике (3:4).

 

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