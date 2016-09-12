Россия обыграла Таиланд на Чемпионате мира по мини-футболу

Сборная России по муни-футболу (футзалу) начала выступление на Чемпионате мира в Колубмии с победы над командой Таиланда.

12 Сентября 2016 09:19:13

Фото: Трансляция FIFA TV

Матч между Россией и Таиландом состоялся 10 сентября, в первый день группового раунда Турнира. По итогам встречи россияне оказались сильнее, итоговый счет – 6:4 в пользу команды России. Три из шести своих голов российская сборная забила со стандартным положений после нарушений правил тайскими футболистами.

Сейчас россияне занимают второе место в группе В, тайская сборная идет третьей. Свои следующие матчи команды группы В проведут во вторник, 13 августа. Россия встретится с Египтом (который до этого разгромил Кубу со счетом 7:1), а тайцы сразятся с кубинской командой.

Полное расписание всех матчей и турнирную таблицу можно найти на сайте ФИФА. Отчет о матче и видео можно найти здесь. Чемпионат мира 2016 в Колумбии завершится 1 октября.