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Россия и Таиланд возглавили свою группу на Чемпионате мира по мини-футболу

Россияне по итогам двух матчей являются фаворитами группы В. Таиланд идет вторым благодаря победе над командой Кубы.

Новости Пхукета

14 Сентября 2016 10:06:04

Во вторник, 13 сентября, сборные России и Таиланда сыграли свои очередные матчи в рамках группового этапа Чемпионата мира по мини-футболу (футзалу).

Россияне разгромили сборную Египта, которая до этого была лидером группы В, и вышли на первое место. На один гол египтян российский команда ответила шестью забитыми мячами. Дубль на свой счет записал Ромуло.

В параллельном матче Таиланд играл с аутсайдером группы – командой Кубы. Напряженнейшая встреча закончилась со счетом 8:5 в пользу тайцев, хотя поначалу кубинцы лидировали. Внушительный вклад в победу тайцев внес Супхавут Тхыанкланг, забивший в ворота Кубы четыре мяча.

Заключительные матчи группового этапа Россия и Таиланд сыграют в четверг, 15 сентября. Россияне встретятся с кубинцами, а тайцам будут противостоять египтяне. 

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