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Россия и Таиланд оказались в топе стран с самым дорогим кофе в Starbucks

Согласно исследованию Value Penguin, латте в российских кофейнях Starbucks самый дорогой в мире, тайские кофейни – на четвертом месте.

Новости Пхукета

3 Мая 2017 09:54:59

Кофейня Starbucks в Таиланде. Фото: Chinnian / Flickr
Кофейня Starbucks в Таиланде. Фото: Chinnian / Flickr

Поклонникам латте из кофеен Starbucks лучше всего живется в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Именно в этих странах популярный кофейный напиток самый дешевый не дороже 3 долларов и 6 шести центов за порцию среднего размера (Tall).

Самый же дорогой латте баристы сети Starbucks предлагают в России, где за средний стаканчик придется заплатить 12,3 долл. Следом расположились Индонезия (8,21 долл.), Вьетнам (8,18 долл.), Таиланд (8,04 долл.), Индия (7,99 долл.), Египет (7,59 долл.) и Малайзия (7,23 долл.).

«Ничего не сравнится с ощущением люксовости от покупки стаканчика латте в России», – пишут американские авторы исследования, не уточняя, бывали ли они когда-либо там.

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