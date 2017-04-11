Росавиация может снова запретить чартеры в Турцию

Росавиация направила российским авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию.

11 Апреля 2017 11:02:36

Российские самолеты в аэропорту Антальи. Фото: Maarten Visser

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», – говорится в телеграмме Росавиации.

Ведомство просит авиакомпании «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ». Подписана телеграмма заместителем руководителя Росавиации Олегом Климом, сообщает агентство ТАСС, ознакомившееся с тексом телеграммы 10 апреля.

«КоммерсантЪ» пишет, что в авиакомпаниях пока официально не комментируют телеграмму Росавиации, само ведомство также от каких-либо заявлений воздерживается. Туроператоры от комментариев не отказываются, но высказываются по вопросу лаконично.

«Все туроператоры знают, что авиаперевозчики получили такую телеграмму. Туроператоры не получают такие документы. Но, насколько я поняла из телеграммы, она носит предупредительный характер. Запретов там нет», – заявила агенству ТАСС генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная.

Официально возможный запрет на чартеры связывают с тем, что в ближайшие дни в Турции должен пройти референдум, и последствия его непредсказуемы. Впрочем, «КоммерсантЪ» приводит и альтернативные объяснения.

Издание отмечает, что в марте Турция исключила Россию из числа стран, имеющих право на беспошлинный импорт ряда продуктов питания (теперь на их ввоз действует запретительная пошлина в 130%). В апреле же у Москвы возникли дополнительные претензии относительно реакции турецкой стороны на ракетные удары США по авиабазе Шайрат в Сирии.

На этом фоне специалисты не исключают, что угроза запрета чартеров может быть инструментом давления на официальную Анкару. Предыдущий запрет на выполнение чартерных рейсов стал серьезным ударом по туристической отрасли Турции.