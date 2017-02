Ride 4 Kids: Километры в помощь детям

Группа велосипедистов планирует преодолеть 845 км от Хуа-Хина до Пхукета в рамках кампании по сбору средств для трех благотворительных организацией.

15 Февраля 2017 08:58:56

Участники благотворительного велопробега Ride 4 Kids отсчитывают последние дни и недели перед стартом мероприятия, а заодно усердно тренироваются и готовят велосипеды к серьезному испытанию. Задача перед ними стоит непростая – за шесть дней преодолеть 845 км от Хуа-Хина до Пхукета в рамках кампании по сбору средств для трех благотворительных организацией, заботящихся о пхукетских детях.

Авторы проекта Ride 4 Kids – местные экспаты Сэм Фрит и Ребекка Фрит, которые с двумя сыновьями уже давно живут на острове и считают его своим домом. Именно этим объясняется желание Сэма и Ребекки, сделать что-то в ответ для пхукетского сообщества. А поскольку Фриты – заядлые поклонники велосипедных прогулок, то выбор формата благотворительной кампании был очевиден. Когда же Сэм и Ребекка рассказали о задумке своим друзьям-велосипедистам, то некоторые из них тоже решили, что прокатиться из Хуа-Хина на Пхукет ради благой цели – хорошая идея.

Инциативу Ride 4 Kids поддержали и три международные школы – Kajonkiet International School (KIS), British International School Phuket (BISP) и Gecko Nursery School. Все собранные в рамках кампании средства было решено передать фондам Good Shepherd, Phuket Has Been Good To Us и Share4Change (проект отеля Outrigger).

«Наша миссия – собрать вместе сообщество экспатов, привлечь внимание и средства для этих трех благотворительных организаций, которые не покладая рук работают на благо детей», – говорит Донна Тун, также состоящая в оргкомитете велопробега Ride 4 Kids.

«Чтобы отпраздновать окончание велопробега, мы проведем 11 марта мероприятие в отеле Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, являющемся нашем титульным спонсором. Это будет шанс встретиться с участниками мероприятия и поддержать все три благотворительных фонда, билеты можно заказать через страницу Ride 4 Kids в сети Facebook», – добавляет Донна, передавая спасибо всем спонсорами, которые помогли либо финансово, либо призами для тихого аукциона, который состоится на вечере в Outrigger 11 марта.

«Важно подчеркнуть, что это не гонка. Участие в пробеге примут велосипедисты самых разных уровней, и акцент будет сделан на веселье и поддержке. Единственный соревновательный момент заключается в том, кому из участников удастся собрать больше средств для детей», – говорит Донна.

Дополнительную информацию о велопробеге Ride 4 Kids можно найти на сайте www.ride4kids.co. Газета «Новости Пхукета» является спонсором мероприятия.