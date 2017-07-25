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Рейс Пхукет-Москва задержали на два дня из-за поломки самолета

Самолет авиакомпании «Россия», который должен был вылететь с Пхукета в Москву еще 23 июля, до сих пор не покинул остров.

Новости Пхукета

25 Июля 2017 08:45:54

Борт EI-XLJ в аэропорту Внуково. Раньше самолет принадлежал АК «Трансаэро». Фото: Papas Dos / Wikimedia Commons
Борт EI-XLJ в аэропорту Внуково. Раньше самолет принадлежал АК «Трансаэро». Фото: Papas Dos / Wikimedia Commons

Как сообщает ТАСС, рейс FV5876 должен был вылететь с Пхукета в Москву 23 июля, но самолет до сих пор не покинул остров из-за технической неисправности. Ориентировочное время вылета лайнера – в 12:40 сегодняшнего дня, 25 июля. Речь идет о двухпалубном Boeing 747 (борт EI-XLJ) пассажировместимостью более 500 человек.

Часть пассажиров воскресного рейса FV5876 уже была вывезена авиакомпанией-партнером, остальные по-прежнему находятся на Пхукете.

«Для вывоза пассажиров будет задействовано резервное воздушное судно, которое готовится к вылету», – цитирует ТАСС слова официального представителя «России».

«Согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, все пассажиры заранее были предупреждены о ситуации и размещены в гостинице, где им предоставляются напитки и питание», – добавил представитель авиакомпании.

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