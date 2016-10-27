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Рейс Москва-Пхукет задержали на час из-за пьяного пассажира

По словам правоохранители, мужчина вел себя прилично, но на рейс его все равно не пустили.

TACC

27 Октября 2016 13:03:13

В Домодедово на час задержали вылет рейса на Пхукет. Фото: Steve Way
В Домодедово на час задержали вылет рейса на Пхукет. Фото: Steve Way

В московском аэропорту Домодедово на час задержали вылет рейса Москва-Пхукет из-за пьяного пассажира. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел вечером 23 октября. Самолет должен был вылететь в 23:45 по местному времени, но вылет состоялся только в 00:45.

Согласно заявлению пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, пассажир в состоянии алкогольного опьянения был выявлен при предъявлении посадочных документов на рейс. Мужчина не буянил, однако в целях безопасности на борт самолета его все же не пустили.

«Сотрудники полиции препроводили пассажира в дежурную часть. После медицинского освидетельствования на него был составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителю грозит штраф в размере 500 рублей», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы. Имя нарушителя не разглашается.

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