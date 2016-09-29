Ресторан Rim Talay запускает серию из семи тематических ужинов

На каждый из дней недели в Rim Taley запланировано свое тематическое меню.

30 Сентября 2016 14:40:38

Ресторан Rim Talay. Фото: Amari

Тематические ужины в ресторане Rim Talay при отеле Amari будут проходить с 18:30 до 22:00, так что времени на неспешную трапезу более, чем достаточно. Тем более, что многие из мероприятий организованы по принципу шведского стола.

В понедельник заведение проводит вечера карри (Curry Night, 790 бат), по вторникам – шведский стол с блюдами тайской и международной кухни (Thai International Buffet, 750 бат), по средам – морепродукты на гриле, также в формате шведского стола (Seafood BBQ Buffet, 940 бат), по четвергам – гала ужин с блюдами тайской кухни (Thai Gala Dinner, 690 бат), в пятницу Rim Talay открывает «лавку мясника» (Butcher Shop, цена по весу).

Выходные в Rim Talay было решено сделать мясными днями. В субботу – ребрышки и крылья (Ribs and Wings Buffet за 620 бат), в воскресенье – стейки и морепродукты (Surf and Turf, 950 бат).

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