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Ресторан Plum: Стейк – это только начало

Ресторан Plum при отеле Cape Sienna – живой пример того, как эта конкуренция повышает общую планку ресторанов на Пхукете, обеспечивая непрерывную эволюцию гастрономии на острове.

Марк Ноулс

2 Января 2017 14:00:26

Когда едешь по центральной улице Камалы, то окрестности выглядят сонным мусульманским районом, где не происходит ничего интересного и даже бутылку вина в 7-Eleven не купить. Однако побережье – совсем другое дело, поскольку там находится целая россыпь престижных отелей, при каждом из которых можно найти достойный ресторан. А поскольку конкуренция высока, то каждое заведение не жалеет сил и средств на то, чтобы выделиться из общего ряда.

Ресторан Plum при отеле Cape Sienna – живой пример того, как эта конкуренция повышает общую планку ресторанов на Пхукете, обеспечивая непрерывную эволюцию гастрономии на острове.

Описание на сайте ресторана утверждает, что «он идет гурманской дорогой между стейкхаусом и рестораном высокой кухни». Но после визита туда я могу смело сказать, что Plum не просто идет по этой линии, а исполняет на ней грациозное танго со сложными пируэтами.

За хлеб насущный в Plum отвечает Франческо Греко, шеф-повар с Сардинии, увлеченный молекулярной кухней. И когда дело касается стейков, Франческо – сама бескомпромиссность, что в отборе ингредиентов, что в приготовлении блюд. Упрощение и поиск легких путей – явно не для него, и по результату это заметно.

Поскольку Plum – это в значительной мере мясной ресторан, то приведенный выше тезис можно проиллюстрировать именно на примере мяса. Так в меню представлен не только Black Angus с австралийских пастбищ, но также американская говядина зернового откорма (уровня Prime по классификации USDA) и японская Wagyu (бычки выращены в Австралии, но откармливаются в соответствии с японскими стандартами). Если вы ни разу не пробовали последней, то это весомый повод нанести визит в Plum: настоящая Wagyu настолько густо пронизана тонкими мраморными ниточками жира, что более нежную говядину сложно себе представить.

В дополнение к премиальной говядине в меню Plum также имеются ягненок и птица. К любому мясу можно выбрать одну из шести фирменных глазировок шефа Франческо, которые отличаются затейливыми названиями и составом: например, Sir James (топленое масло, шотландский виски, мед, лук-шалот) и Connoisseur (топленое масло, дижонская горчица, красное вино, шалот, шалфей). Глазировки прекрасно подчеркивают естественный вкус мяса, а разнообразить опыт помогают четыре подающихся к каждому блюду соуса плюс дополнительно Beurre Cafе De Paris – легендарный соус, созданный в 1940-х году в женевском Cafe De Paris. В сумме получается достаточно богатая палитра вкусов, с которыми можно играть, как вздумается.

Все мясо в Plum и большая часть морепродуктов готовятся на особой испанской жаровне, которая занимает на кухне шефа Франческо особо место. Жар в ней обеспечивают бамбуковые угли, и мясо приобретает деликатный запах гриля без характерной для домашнего барбекю излишней дымности.

Особо стоит подчеркнуть, что хотя стейки и занимают первое место в меню Plum, но одними ими дело не ограничивается. Шеф готовит совершенно восхитительные итальянские и тайские закуски, внушительные сеты на нескольких гостей и, разумеется, десерты. Особняком стоит дополняющий каждую трапезу хлеб из собственной пекарни, а также комплименты от шефа в формате amuse-bouche, где Франческо дает волю своей страсти к молекулярной кухне.

Кстати, что было очень приятно мне, так это открытость шеф-повара и готовность делиться тем, что он знает и умеет. «У меня нет секретов!» – воскликнул он, когда я попросил рассказать подробнее, как именно было приготовлено одно из блюд (угадайте, какое). Да и в целом с первой до последней минуты пребывания в Plum ощущается по-настоящему личная забота и участие шеф-повара, как будто он лично пригласил тебя на ужин к себе домой, а этот дом оказался на вершине горы с видом на Андаманское море.

Подробную информацию о Plum со схемой проезда можно найти на www.capesienna.com/plum.html. Заказать столик можно по эл. почте [email protected] и телефону 076 337 300.

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