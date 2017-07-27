Реорганизацию схемы парковки такси в Патонге окружает тишина

К 3 августа таксисты должны уступить большую часть своих стоянок жителям Патонга и туристам. Однако план реорганизации пока не представлен.

28 Июля 2017 16:00:00

План властей предусматривает сокращение числа парковок для такси с 84 до 21. Сами таксисты утверждают, что им нужно 49. Фото: Премкамон Кетсара.

Новые правила парковки такси и тук-туков в Патонге должны вступить в силу 3 августа, но администрация провинции пока не готова ответить на вопрос, как будет выглядеть схема размещения парковок и сколько их будет в общей сложности. Утром 26 мая в здании Phuket Provincial Hall прошло очередное совещание по вопросу о реорганизации парковочных пространств в Патонге, однако по итогам встречи официальные лица оказались не готовы ответить на вопросы по существу и ограничились просьбой подождать.

О том, что новые правила вступят в силу 3 августа, стало известно в конце прошлой недели, когда заместитель командира 25-го пехотного полка подполковник Сурасак Пхынгйем заявил о том, что армия больше не намерена откладывать реализацию плана по возвращению парковочных мест обществу. Именно военные были изначальными инициаторами соответствующего проекта, имеющего поддержку на всех уровнях, вплоть до офиса премьер-министра в Бангкоке.

«Новые правила использования парковочных пространств вступят в силу 3 августа. Мы больше не слушаем никаких предложений от водителей такси и тук-туков. Ранее мы пытались достичь компромисса, но любое наше предложение они отклоняли», – объявил подполковник Пхангйем.

Подполковник заявил, что больше отсрочек не будет, но решать, сколько парковок останется таксистам, должны в администрации провинции.

«Я полагаю, что администрация официально объявит об этом в ближайшее время, поскольку необходимо предупредить операторов таксомоторов заранее. После вступления в силу новых правил против нарушителей будут приниматься меры без каких-либо исключений», – добавил офицер.

По всей видимости, упомянутое подполковником «ближайшее время» еще только должно наступить. Над поиском решения в настоящий момент работает специально созданный Комитет по управлению общественным транспортом.

«Всем нужно просто дождаться решения комитета», – заявила 26 июля вице-губернатор Сивапорн Чуасавад, возглавляющая один из подкомитетов.

Аналогичные слова произнес и вице-губернатор Снит Сривихок.

«Всем нужно дождаться решения комитета. Плана действий у нас пока нет. Мы проинформируем общественность, когда появятся новости», – заверил он.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, идея потеснить таксистов на улицах Патонга была озвучена в феврале, когда визит на остров нанес заместитель командующего Королевской армии Таиланда по югу страны генерал-майор Порнсак Пунсават.

«Операторы прокатов и водители такси должны парковаться где-то еще. Парковочные пространства – для общественности, не для частного бизнеса», – заявил генерал, подчеркнув, что принимать меры против нарушителей – ответственность администрации провинции. В мае местные власти представили свой план реорганизации парковочных пространств, который предусматривал четырехкратное сокращение количества мест, где могут парковаться тук-туки и такси. Из 84 стоянок им должна была остаться 21.

Предложенный администрацией план предсказуемо не понравился водителям такси и тук-туков, которые заявили, что предложенное сокращение слишком радикально. На последней встрече с официальными лицами таксисты согласились на 49 парковочных мест.

Итоговое количество стоянок, их размер и расположение – три главных вопроса, на которые должен ответить Комитет по общественному транспорту, при этом времени у членов комитета осталось не так много. Этот номер «Новостей Пхукета» появится на прилавках 28 июля, а уже через неделю новые правила должны вступить в силу.