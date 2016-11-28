Рэлерт и Уоткинсон выиграли триатлон в Лагуне

Немецкий атлет Михаэль Рэлерт и новозеландка Амелия Роуз Уоткинсон стали победителями в абсолютном зачете на ежегодных соревнованиях по триатлону в пхукетской Лагуне 20 ноября.

28 Ноября 2016 14:38:15

В Лагуне прошли ежегодные соревнования по тратлону. Фото: Laguna Phuket

Спортивное событие, которое проходило на острове уже в 23-й раз, собрало более 7 тыс. профессионалов и любителей. Всего на стартовую линию вышли представители 40 стран. Для участников была подготовлена комбинированная дистанция, включавшая заплыв на 1,8 км; велогонку на 55 км и забег на 12 км.

Лучший результат среди мужчин показал Михалэль Рэлерт, преодолевший маршрут за 2 часа, 19 минут и 13 секунд. Следом финишировал французский спортсмен Энтони Костес (2:21:18), отставший от лидера на 2 минуты. Бронзу в мужском зачете взял австралиец Брэд Кахлефелд, показавший результат 2:23:21. Победитель забега King of the Mountain 2016 года Давид Эсколар Баллестерос финишировал на этих соревнованиях 15-м.

Среди женщин обладательницей золотых медалей стала Амелия Роуз Уоткинсон с результатом 2:36:29. Победа на триатлоне 2016 года стала ее девятым триумфом на соревнованиях. Второй финишировала действующая чемпионка мира по дуатлону Эмма Палант из Великобритании. Ее результат – 2:42:30. Третьей стала победительница Laguna Phuket Traithlon 2009, 2011 и 2012годов Радка Водичкова. Итоговое время чешской спортсменки – 2:43:22.

«Погода была довольно приятной, не слишком жаркой, хотя и с высокой влажностью. Я старалась выложиться по-максимуму, особенно на велосипедном этапе со всеми этими холмами, чтобы на финальном забеге было не так сложно», – поделилась стратегией после соревнований Амалия Уоткинсон.

Среди тайских участников лучшие результаты показали Джарай Джиранай (2:38:48) и Ничкарн Руттанапорн (3:12:43). Кроме того, участие в триатлоне принял рок-исполнитель Артивара Конгмалай, больше известный под псевдонимом Toon Bodyslam. Ему на дистанцию потребовалось почти четыре часа, итоговое время – 3:54:07.

Среди россиян лучшие результаты показали Ростислав Бжевский (03:01:36), ставший пятым в возрастной группе 45-49 лет, и Наталья Чеботарева (03:25:22) пришедшая к фишину четвертой в возрастной группе 30-34 года.

Топ-10 среди мужчин:

1. Михаэль Рэлерт (GER) – 02:19:13.0 (MPRO)

2. Энтони Костес (FRA) 02:21:18.0 (MPRO)

3. Брэд Кахлефелдт (AUS) 02:23:21.0 (MPRO)

4. Ритчи Николлс (GBR) 02:23:46.0 (MPRO)

5. Альберто Касадей (ITA) 02:24:42.0 (MPRO)

6. Питер Шокман (AUS) 02:24:46.0 (MPRO)

7. Лукас Амиро (FRA) 02:30:54.0 (MPRO)

8. Ай Андерсон (HKG) – 02:34:53.0 (M35-39)

9. Александр Рейнерт (HKG) – 02:38:17.0 (M35-39)

10. Jaray Jearanai (THA) – 02:38:48.0 (M35-39)

Топ-10 среди женщин:

1. Амелия Уоткинсон (NZL) – 2:36:29.0 (FPRO)

2. Эмма Палант (GBR) – 2:42:30.0 (FPRO)

3. Радка Водичкова (CZE) – 2:43:22.0 (FPRO)

4. Имоген Симмондс (GBR) – 2:44:50.0 (FPRO)

5. Анна-Лиза Джеффрис (AUS) – 2:52:44.0 (FPRO)

6. Мартина Догана (ITA) – 2:54:45

7. Тани Бердж (AUS) – 3:00:46.0 (F25-29)

8. Софи Кирк (GBR) 3:01:59.0 (F18-24)

9. Марианна Керн (GER) – 308:07.0 (F50-54)

10. Луиза Кроксон (GBR) – 3:11:13 (F40-44)

Результаты других участников можно найти на сайте www.sportstats.ca.



