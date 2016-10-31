Реконструкция старого терминала в аэропорту займет год

Реконструкция начнется 1 ноября. Пассажирам внутренних рейсов рекомендуется приезжать в терминал заранее.

31 Октября 2016 10:18:05

Руководство аэропорта Пхукета готовится к началу реконструкции старого терминала, который сейчас обслуживает внутренние рейсы. Как заявила директор Phuket International Airport Монруди Геттупхан, работы начнутся уже завтра.

«Реконструкция должна быть завершена в течение 330 дней. Работы в старом терминале начнутся 1 ноября. Их цель – улучшить условия для пассажиров и различные системы в терминале, а также сделать его более привлекательным внешне и создать дополнительные коммерческие площади», – объявила Монруди Геттупхан в конце прошлой недели.

По словам директора аэропорта, реконструкция будет проходить в два этапа. На первом будет закрыта южная часть терминала, с первого этажа по третий. На втором – северная часть с первого по третий этажи.

«Кроме реконструкции пассажирского терминала, мы также усилим меры безопасности», – пообещала госпожа Геттупхан.

Директор аэропорта добавила, что в планах также значится реорганизации пешего пассажиропотока внутри терминала, однако каких-либо подробностей не раскрыла.

«Phuket International Airport выпустит указания с рекомендациями для путешественников и графиком ремонтных работ в старом терминале после того, как мы встретимся с представителями авиакомпаний, официальным лицами и бизнес-операторами в аэропорту», – отметила Монруди Геттупхан.

«Мы уже обратились к госкорпорации Аэропорты Таиланда с запросом помочь нам донести информацию до общественности через вебсайт airportthai.co.th и страницу AOT в сети Facebook», – добавила она. Также информационные щиты были установлены на подъезде к аэропорту.

«Ввиду более жестких проверок безопасности, Phuket International Airport рекомендует путешественникам прибывать в аэропорт как минимум за два часа до вылета рейса. Phuket International Airport приносит извинения за доставленные неудобства», – закончила выступление Монруди Геттупхан.

Напомним, 16 сентября в аэропорту Пхукета был открыт новый терминал, в который перевели все международные рейсы. Старый терминал был после этого отдан под внутреннее авиасообщение.

Строительство нового терминала в аэропорту Пхукета обошлось в 5,67 млрд бат. Площадь четырехэтажного комплекса – более 72 тыс. кв. м. С открытием нового терминала пропускная способность аэропорта выросла до 12,5 млн человек в год, впрочем, реальные цифры уже выше: планку в 12,5 млн аэропорт взял еще в прошлом году, а в этом через Phuket International Airport должны пройти около 15 млн пассажиров (подробнее здесь).

О том, с какими трудностями столкнулись после открытия нового терминала аэропорт и пассажиры, читайте здесь.



