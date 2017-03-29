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Ребенок родился в вагоне скорого поезда на тайской железной дороге

Новорожденный мальчик и его мать чувствуют себя хорошо, а пользователи соцсетей рекомендуют назвать малыша Нонг Ротфай.

Новости Пхукета

29 Марта 2017 17:46:01

Фото: State Railway of Thailand / k5_rescue
Фото: State Railway of Thailand / k5_rescue

Около 8 утра среды, 29 марта, сотрудники железнодорожного вокзала в Яла-Сити (в одноименной провинции Таиланда) получили сообщение от машиниста скорого поезда номер 171 из Бангкока, что одна из пассажирок с минуты на минуту должна родить.

Как пишет Bangkok Post, когда спасатели и медсестры из больницы Yala General Hospital прибыли на вокзал, состав уже стоял у перрона и ожидал медицинских работников. А через 15 минут те продемонстрировали журналистам и собравшимся зевакам незапланированного пассажира поезда – новорожденного малыша массой 3,2 кг. Затем мальчика и его мать – 22-летнюю Ясми Самудинг – на скорой помощи отвезли в больницу, а поезд продолжил путь на юг Таиланда.

Госпожа Самудинг рассказала, что вместе с мужем села на поезд в Сураттхани, чтобы добраться до города Сунгай-Колок на тайско-малайзийской границе. Однако по пути женщина почувствовала начало схваток и сообщила об этом сопровождавшему состав сотруднику State Railway of Thailand. Затем информация была передана на ближайшую станцию, где поезд мог остановиться.

Представители железнодорожной госкорпорации на Facebook поблагодарили всех, кто помог Ясми Самудинг благополучно родить. В ответ пользователи сети предложили для малыша оптимальное, на их взгляд, домашнее имя – Нонг Ротфай.

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The Phuket News
Ребенок родился в вагоне скорого поезда на тайской железной дороге
Ребенок родился в вагоне скорого поезда на тайской железной дороге
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