Ребенок из Китая погиб во время плавания с маской у острова Кхай-Нок

Туристическая полиция Пхукета подтвердила смерть 11-летней туристки, которую достали из воды без сознания утром 23 июля.

24 Июля 2017 12:22:41

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал майор туристической полиции Эккачай Сири, девочка и ее родственники отправились на экскурсию к острову Кхай-Нок утром 23 июля. Программа экскурсии предусматривала плавание с маской и трубкой, и именно в процессе снорклинга участники экскурсии обнаружили, что с ребенком что-то не так.

Девочку достали из воды без сознания, спасти ее жизнь специалистам Bangkok Hospital не удалось. Смерть была констатирована утром 24 июля.

«Больница проинформировала нас о смерти девочки около 11 утра. Пока что другими подробностями мы не располагаем, причина смерти не подтверждена. Прямо сейчас сотрудники туристической полиции направляются в больницу», – заявил «Новостям Пхукета» майор Сири.