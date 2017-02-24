Разыскиваемый вор-домушник погорел на планшете

Включившаяся геолокация на украденном у россиянки iPad позволила задержать преступника, находившегося в розыске с 2015 года.

24 Февраля 2017 16:58:53

Полиция Чернг-Талей задержала 52-летнего гражданина Великобритании Чарли Мачина, разыскивавшегося с 2015 года за квартирную кражу. Мужчина был арестован после того, как обокрал дом, где проживали гражданин Белоруссии и гражданка России. Среди добычи преступника были несколько устройств Apple, и на одном из них через несколько часов после кражи включилась геолокация, что и позволило установить место нахождения подозреваемого.

Полиция Чернг-Талей получила сообщение о краже ценностей из жилого дома в Банг-Тао после полудня 22 февраля. Правоохранителям удалось получить снимок подозреваемого с камер уличного видеонаблюдения, когда он на мотоцикле покидал место преступления, а также найти свидетеля, который видел подозрительного мужчину на байке у дома потерпевших. Однако на этом первоначальные успехи полицейских закончились.

«Мы приехали с моря и обнаружили, что входная дверь взломана (панорамное остекление) и дверь в спальню также. Все вещи лежали как раз в спальне: Macbook, два iPhone'a, iPad, зеркальный фотоаппарат, документы, деньги. Он забрал все, даже файл с паспортами, где лежали только они, и это было видно. Положил всю добычу в наш рюкзак. Мы сразу вызвали полицию, которая приезжать не спешила. В это время мы включили режим кражи через программу «Найти iPhone». При этом место нахождения телефонов не показывалось, они были оффлайн», – написала в Facebook Татьяна, в чьем доме Мачин совершил последнюю кражу.

«В восемь вечера «Найти iPhpne» показал местоположение планшета iPad в 3 км от нас, в районе Сурина. Мы поехали в полицию, все объяснили, и вместе с ними направились искать эту локацию. Дом оказался в очень необычном и труднодоступном месте. Хозяин открывал дверь минут десять. В доме у него две собаки, с одной из них он как раз приезжал «на дело», как сказал свидетель. Дом – притон с тараканами и кучей чужих вещей и аппаратуры. Два мотоцикла, один из них Honda Forza (не исключено, что тоже краденый). В кровати – номера от мотоцикла, куча шлемов. Картина ужасающая», – рассказала Татьяна.

Обыск у Мачина продолжался несколько часов, при этом подозреваемый, по словам Татьяны, совершенно свободно перемещался по дому и делал вид, что не понимает, что происходит.

«Потом я нашла две свои вещи (зарядку от фотоаппарата и жесткий диск), затем приехал свидетель и опознал его, после чего он отодвинул шкаф достал мой рюкзак со всеми моими вещами. Дальше его забрали и мы все поехали в полицию», – поделилась Татьяна. Она полагает, что злоумышленник сразу после кражи произвел сброс настроек на всех устройствах, кроме iPad, поскольку батарея у того могла быть на нуле и его сперва необходимо было поставить на зарядку.

«Геолокация iPad определилась, видимо, совершенно случайно. Наверное, планшет был разряжен и потом включился, а он проворонил этот момент. и потом когда понял – разбил его со злости», – рассказал Татьяна «Новостям Пхукета».

В беседе с корреспондентом редакции подполковник полиции Саард Вонгвингджан подтвердил, что Чарли Мачин был задержан после полуночи 23 февраля и на следующий день доставлен в изолятор при пхукетском суде.

По словам подполковника, дом, в котором обнаружили Мачина, находился на Soi Na Koh, при этом номера постройка не имела. В ходе двух обысков по месту проживания британца было обнаружено более 50 различных вещей (электронных устройств, часов, ювелирных изделий, документов и так далее), которые полиция считает краденными. Как пояснил подполковник Вонгвингджан, иностранец сознался в совершении серии краж в разных районах Пхукета, включая Камалу и север острова.

- Иккапоп Тхонгтуб, Рапипан Суксават