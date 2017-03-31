Разыскиваемого за мошенничество россиянина нашли на Пхукете

Полиция Пхукета задержала россиянина Матвея Шувалова, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

31 Марта 2017 11:37:04

О задержании Шувалова сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

«Фигурант международного розыска в ближайшее время будет депортирован на Родину в целях осуществления уголовного преследования», – заявил Соснов. В каком районе Пхукета был задержан Шувалов, собеседник ТАСС не уточнил.

Как ранее писала газета «Владивосток», Матвей Шувалов 1972 года рождения занимался мошенничеством в сфере продажи тайской недвижимости россиянам. Среди прочего газета указывала название одной из связанных с Шуваловым тайских компаний – Matvey Phuket Co. Ltd. По данным издания, от его действий пострадали три владивостокские семьи. Общая сумма причиненного ущерба составила 322 тыс. долл. В розыске россиянин находился с 2013 года.

Кроме того, газета «Владивосток» связывает Шувалова с убийством Алексея Слабинскогои похищением Яны Стрижеус в 2014 году. Как именно он может быть замешан в этом деле, издание не сообщает, ограничиваясь указанием на то, что Слабинский арендовал у Шувалова недвижимость на Пхукете и между мужчинами были «непростые отношения».