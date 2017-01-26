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Разыскиваемого американца нашли в одной из школ Краби

Мужчина, которого в США объявили в розыск по статье, связанной с наркотиками, нашелся в тайской провинции Краби, где он работал преподавателем в местной англоязычной школе.

Новости Пхукета

26 Января 2017 09:26:38

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда
Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Запрос на установление местонахождения Александра Джонатана Роузена поступил в Иммиграционное бюро от посольства США в Таиланде. Как пишет Bangkok Post, дипломаты обосновали требование тем, что 36-летний мужчина был объявлен в розыск по наркотической статье.

Проверив национальную базу данных, сотрудники иммиграционной полиции установили, что разыскиваемый несколько раз въезжал в Таиланд. Последний раз он пересек границу в октябре прошлого года, а примерно за месяц до этого обращался в иммиграционный офис провинции Краби с заявлением о продлении срока пребывания по деловой визе. Для получения штампа мужчина предъявил документы, подтверждающие его легальное трудоустройство в одной из англоязычных школ Краби.

Александр Джонатан Роузен был задержан утром 25 января. В настоящий момент мужчина находится в Бангкоке и ожидает экстрадиции в США.

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Разыскиваемого американца нашли в одной из школ Краби
Разыскиваемого американца нашли в одной из школ Краби
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