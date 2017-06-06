Районы к северу и югу от Пхукет-Тауна останутся без света 6, 8, 13 и 21 июня

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РРЕА) предупредило о начале работ по замене и модернизации трансформаторов в районах, прилегающих к Пхукет-Тауну.

6 Июня 2017 11:31:01

Фото: РРЕА

Работы будут проводиться в течение четырех дней с 9:00 утра до 16:30 дня. РРЕА предоставило следующий график отключений электроснабжения в отдельных районах:

6 июня. Вдоль Bypass Rd., в районе Phuket Outlet Mall, Bypass Biztown, Prachasamakkee 3 Rd. (позади Siam Niramit), Maxplan Bypass и Phuket A&P Wood.

8 июня. В районе Baan Teen (видимо, имеется перевернутый дом Baan Teenlaka), на Soi Gerdsub, в Highaway at Bypass Village, поселках Rock Garden Bypass Village 1-5, в Samkong Riverside Village.

13 июня. Вдоль Sakdidet Rd, включая Soi Nguluem, Soi Samart и Soi Pracharuamjai.

21 июня. На Chao Fa East Rd. от пересечения с Sakdidet Rd. до храма Wat Thepnimit, включая Soi Pasuk, перекресток у школы Dowroong, Soi Paisarn, Soi Chitchumlern, Soi Chalermphol, Soi Wichitphol и Soi Sookjai.

«Электричество в этих районах будет отключено в указанные дни, поскольку «потребитель» (sic) хочет замены трансформатора на 115 кВ на Bypass Rd.», – заявил «Новостям Пхукета» сотрудник РРЕА, попросивший не указывать его имени в газете.

Напомним, в прошлый вторник, 30 мая, дома и офисы в районе Bypass Rd. остались без электричества из-за крупного сбоя в сети энергоснабжения. В РРЕА проблемы объяснили неисправностью оборудования.

«Оборудование было сломано, мы снова заменили прерыватель нагрузки», – заявил тогда сотрудник РРЕА также на условиях анонимности. Предоставить более четкие комментарии в обоих случаях собеседники редакции затруднились.