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Расследование торговли должностями в полиции продлили на месяц

Генеральный инспектор Королевской полиции Таиланда Панья Мамен объявил о продлении на 30 дней проверки по сообщениям о торговле должностями в правоохранительных органах.

Новости Пхукета

27 Июня 2017 12:41:04

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

О продлении срока расследования генерал Мамен объявил в понедельник, 26 июня. По словам генерала, в рамках проверки уже допрошены более 80 человек, а еще 40 предстоит допросить в ближайшее время, сообщает Bangkok Post. Впрочем, судя по сообщению газеты, шеф национальной полиции пока не дал формального одобрения на продление срока расследования.

Напомним, проверка в Королевской полиции Таиланда была начата в середине июня на фоне расследования сообщений о том, что в тайской полиции практикуется торговля должностями. О наличии подобной практики заявил бывший глава Народного комитета за демократические реформы (PDRC) Виттайя Кэупрадай. Его слова стали основанием для проверки, проведение которой поддержали премьер-министр Прают Чан-Оча и заместитель премьера Правит Вонгсувон.

Генерал Чан-Оча поблагодарил господина Кэупрадая и заявил, что сам получал жалобы на подобную практику. Генерал Вонгсувон, в свою очередь, отметил, что основания для проверки в отношении ряда офицеров являются обоснованными и пообещал разобраться.

На фоне проверки с Пхукета в Бангкок был переведен глава штаба полиции по 8 региону генерал-лейтенант Теса Сиривато. На последовавшей за переводом пресс-конференции он отверг причастность к коррупционной практике.

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