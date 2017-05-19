The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Располневшую на тайском фастфуде макаку посадили на диету

Специалисты прописали строгую диету уличной макаке из Бангкока, заработавшей ожирение от уличной еды.

Новости Пхукета

19 Мая 2017 17:32:57

Фото: Пользователь фейсбук คนรักลิงหัวใจแกร่ง
Фото: Пользователь фейсбук คนรักลิงหัวใจแกร่ง

Самца макаки по кличке Дядюшка толстяк поймали и посадили на диету после того, как фотографии необычайно толстой обезьяны начали расходиться по социальным сетям.

Сейчас макака, у которой диагностировали настоящее ожирение, находится под присмотром специалистов и питается исключительно здоровой пищей, но ветеринары по-прежнему опасаются за ее здоровье ввиду угрозы развития диабета или заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причиной дядюшкиного ожирения стали фастфуд и сладкая газировка, которыми тот питался на улицах Бангкока на улицах.

Газета Bangkok Post  поговорила со специалистом по диким животным Супакарном Кэучотом, который поймал макаку. Он рассказал, что обезьяну удалось найти и поймать еще 27 апреля и с тех пор она сидит на диете. При этом ловля 26-килограммового самца оказалась непростой задачей, поскольку он оказался вожаком стаи и на его защиту встали другие макаки.

Супакарн подчеркнул, что иерархия в стаях мак предполагает, что найденная обезьянами пища приносится вожаку, который затем оставляет одну часть себе, а другую распределяет между молодыми сородичами. Среди них, впрочем, особей с ожирением не было.

По оценкам ветеринаров, Дядюшке толстяку сейчас 10-15 лет. В таком возрасте он должен весить около 9 кг, а никак не 26.

Прописанная обезьяне диета предполагает два приема приема пищи в день. Состав меню – по 400 г белка плюс фрукты и овощи. Если Дядюшке удастся похудеть, то через несколько месяцев его отпустят на волю, но, конечно, не к любимому фастфуду и газировке на улицах Бангкока.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Располневшую на тайском фастфуде макаку посадили на диету
Располневшую на тайском фастфуде макаку посадили на диету
Рахманинова и Чайковского сыграют в Бангкоке
Рахманинова и Чайковского сыграют в Бангкоке
Лагуна готовится к первому гольф-турниру Singha Phuket Open
Лагуна готовится к первому гольф-турниру Singha Phuket Open
Журналисты нашли в Таиланде карри с рисом за 10 бат
Журналисты нашли в Таиланде карри с рисом за 10 бат
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.