Располневшую на тайском фастфуде макаку посадили на диету

Специалисты прописали строгую диету уличной макаке из Бангкока, заработавшей ожирение от уличной еды.

19 Мая 2017 17:32:57

Фото: Пользователь фейсбук คนรักลิงหัวใจแกร่ง

Самца макаки по кличке Дядюшка толстяк поймали и посадили на диету после того, как фотографии необычайно толстой обезьяны начали расходиться по социальным сетям.

Сейчас макака, у которой диагностировали настоящее ожирение, находится под присмотром специалистов и питается исключительно здоровой пищей, но ветеринары по-прежнему опасаются за ее здоровье ввиду угрозы развития диабета или заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причиной дядюшкиного ожирения стали фастфуд и сладкая газировка, которыми тот питался на улицах Бангкока на улицах.

Газета Bangkok Post поговорила со специалистом по диким животным Супакарном Кэучотом, который поймал макаку. Он рассказал, что обезьяну удалось найти и поймать еще 27 апреля и с тех пор она сидит на диете. При этом ловля 26-килограммового самца оказалась непростой задачей, поскольку он оказался вожаком стаи и на его защиту встали другие макаки.

Супакарн подчеркнул, что иерархия в стаях мак предполагает, что найденная обезьянами пища приносится вожаку, который затем оставляет одну часть себе, а другую распределяет между молодыми сородичами. Среди них, впрочем, особей с ожирением не было.

По оценкам ветеринаров, Дядюшке толстяку сейчас 10-15 лет. В таком возрасте он должен весить около 9 кг, а никак не 26.

Прописанная обезьяне диета предполагает два приема приема пищи в день. Состав меню – по 400 г белка плюс фрукты и овощи. Если Дядюшке удастся похудеть, то через несколько месяцев его отпустят на волю, но, конечно, не к любимому фастфуду и газировке на улицах Бангкока.