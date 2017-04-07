Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Range Rover загорелся на главном шоссе острова

Находившаяся за рулем женщина не пострадала, но машины выгорела полностью.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Апреля 2017 11:24:28

Около полудня 6 апреля спасатели и пожарные получили сообщение о том, что на шоссе Thepkrasattri Rd. загорелся автомобиль. Произошел инцидент в районе поворота к пляжам Найтон и Най-Янг.

Прибывшим по вызову пожарным потребовалось 15 минут, чтобы справиться с огнем. Однако к этому моменту Range Rover выгорел полностью.

Находившаяся за рулем 34-летняя Вирая Тхитиворана рассказала полиции, что направлялась в сторону Пхукет-Тауна, когда заметила вырывающиеся из-под капота языки пламени.

«Она как можно быстрее припарковалась, покинула машину и позвала на помощь. Мы полагаем, что возгорание могло произойти из-за неисправности проводки, но точная причина пока не установлена», – заявил капитан Чатри Чувичиан из полиции Таланга.

По его словам, Range Rover был застрахован на 1,7 млн бат, что в несколько раз меньше стоимости нового автомобиля этого бренда в тайских салонах.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Рама X подписал новую конституцию Таиланда
Рама X подписал новую конституцию Таиланда
Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий
Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий
Команда Пхукета сыграет дома 9 апреля
Команда Пхукета сыграет дома 9 апреля
Ресторан PRU: С фермы – на стол
Ресторан PRU: С фермы – на стол
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.