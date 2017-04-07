Range Rover загорелся на главном шоссе острова

Находившаяся за рулем женщина не пострадала, но машины выгорела полностью.

7 Апреля 2017 11:24:28

Около полудня 6 апреля спасатели и пожарные получили сообщение о том, что на шоссе Thepkrasattri Rd. загорелся автомобиль. Произошел инцидент в районе поворота к пляжам Найтон и Най-Янг.

Прибывшим по вызову пожарным потребовалось 15 минут, чтобы справиться с огнем. Однако к этому моменту Range Rover выгорел полностью.

Находившаяся за рулем 34-летняя Вирая Тхитиворана рассказала полиции, что направлялась в сторону Пхукет-Тауна, когда заметила вырывающиеся из-под капота языки пламени.

«Она как можно быстрее припарковалась, покинула машину и позвала на помощь. Мы полагаем, что возгорание могло произойти из-за неисправности проводки, но точная причина пока не установлена», – заявил капитан Чатри Чувичиан из полиции Таланга.

По его словам, Range Rover был застрахован на 1,7 млн бат, что в несколько раз меньше стоимости нового автомобиля этого бренда в тайских салонах.