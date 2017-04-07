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Рама X подписал новую конституцию Таиланда

В четверг, 6 апреля, Его Величество Маха Вачиралонгкорн подписал новую конституцию Королевства.

Новости Пхукета

7 Апреля 2017 09:12:31

Салют в честь принятия новой конституции. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post
Салют в честь принятия новой конституции. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Торжественная церемония подписания конституции прошла в День династии Чакри и транслировалась по национальному телевидению, сообщает ТАСС.

Маха Вачиралонгкорн подписал документ в присутствии членов Королевской семьи, своих советников, главы правительства Праюта Чан-Очи и некоторых министров. Новая конституция вступила в силу в момент ее подписания Рамой X.

Принятие документа стало одним из ключевых шагов на пути к проведению парламентских выборов. Впрочем, перед этим властям страны еще предстоит принять пакет законов в соответствии с новой конституцией. Ожидается, что выборы состоятся в следующем году.

Текст новой конституции был одобрен на общенациональном референдуме в августе 2016 года. На Пхукете предложенный документ поддержало 88% населения (см. здесь) в целом по стране – чуть более 61% (см. здесь).

Среди основных нововведений – изменение порядка выбора премьер-министра (теперь, чтобы им стать, не обязательно быть избранным депутатом парламента) и формирования сената (в ближайшие пять лет всех его членов будет не избирать, а назначать). Также ряд поправок в тест конституции внес и Рама X, но они основных положений главного закона страны не касались.

Официального перевода новой конституции Таиланда на английский язык пока не существует. Однако перед прошлогодним референдумом специалисты ООН сделали неофициальный перевод. Его можно найти здесь.

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